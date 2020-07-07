На севере Приморского края открыли комплекс по сортировке мусора

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Комплекс по сортировке бытовых отходов открыли на севере Приморского края, в селе Солнечное Дальнереченского района. Мусоросортировочная линия сможет принимать практически весь мусор города Дальнереченск, где живут более 30 тыс. человек, сообщается во вторник на сайте правительства Приморского края.

"В Дальнереченском районе состоялось техническое открытие мусоросортировочного комплекса, который стал вторым в Приморье", - говорится в сообщении.

Первый заместитель госпредприятия "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев пояснил, что отходы будут сортировать на полезные, опасные и неперерабатываемые, затем вторсырье поделят на шесть фракций - ПЭТ, макулатура, картон, стекло, жестяная и алюминиевая банки. Непригодные для переработки отходы спрессуют и отправят на полигон. "Мощность комплекса при работе одной смены - 10 тыс. тонн отходов в год, учитывая, что из всего города и района в день поступает около 30 тонн отходов", - отметил Лазарев.

В 2020 году в Приморье планируется создать четыре мусоросортировочных комплекса. Первый в июне начал работу в поселке Ярославский Хорольского округа. "Сейчас к концу подходит строительство комплекса в Лучегорске, параллельно мы решаем вопрос о местоположении четвертой линии, скорее всего это будет Кировский район", - сообщил генеральный директор КГУП "Приморский экологический оператор" Антон Бибиков.

В Приморском крае 13 мусорных полигонов, срок службы каждого из них не превышает трех лет. Мусоросортировочные комплексы запускаются в рамках реформы обращения с ТКО, которая проводится по нацпроекту "Экология". Нацпроект утвержден для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.