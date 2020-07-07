В НАО приступили к реконструкции двух дорог

ТАСС, 7 июля. Реконструкция двух участков дорог - одной из центральных улиц Нарьян-Мара, а также дороги в поселке Красное - началась в Ненецком автономном округе (НАО) по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Общая протяженность отремонтированных дорог составит порядка 2 км, стоимость работ - около 439 млн рублей, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы окружной администрации.

"Стартовали дорожные работы на двух объектах - участке автодороги по ул. Ленина и участке автодороги Нарьян-Мар - Красное", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, работы на одной из центральных улиц окружной столицы подразумевают реконструкцию дорожного полотна, инженерных сетей, а также устройство тротуаров (в том числе для инвалидов), уличного освещения и ливневой канализации. Стоимость работ по контракту составляет 188,7 млн рублей, предполагается реконструировать участок протяженностью 0,5 км.

Работы по реконструкции трассы на участке 1,5 км, которые начались в поселке Красное, планируется выполнить до 20 декабря. На этом объекте уже завершено двухслойное асфальтирование участка протяженностью 500 м. Для полного завершения работ на данном участке осталось подключить уличное освещение. Помимо этого, однослойное асфальтирование выполнено до выезда из поселка.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.