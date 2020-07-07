В Ленинградской области запустят работу первого мобильного технопарка "Кванториум"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Первый мобильный технопарк "Кванториум" по программе нацпроекта "Образование" начнет работу в сентябре на территории Ленинградской области. Дети смогут изучать информационные технологии и робототехнику, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Мобильный технопарк будет создан на базе стационарного "Кванториума" во Всеволожске. В течение учебного года запланирована работа в шести точках: Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, Всеволожском и Лужском районах. Базироваться технопарк будет в одной из школ района, в которую будут привозить учеников других образовательных учреждений", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что "Кванториум" организуют по программе направления "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

Реализация проекта начинается с 1 сентября 2020 года, в каждом районе занятия пройдут на протяжении двух недель трижды за учебный год. Дети смогут заниматься технологией, а также уроками дополнительной программы образования. В их числе "Виртуальная и дополненная реальность VR/АR", "Информационные технологии", "Геоинформационные технологии", "Аэротехнологии", "Промышленная робототехника", "Промышленный дизайн" и "Хайтек". Обучаться в мобильном технопарке в каждом районе смогут не менее 180 учеников 5-11 классов.

Из регионального бюджета на закупку автомобиля и оборудования для него направили 12 млн рублей. Регион также планирует закупить еще два мобильных технопарка: на базе "Кванториума" в Сосновом Бору оборудование закупят в 2021 году, в Кировске технопарк появится в 2022 году.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.