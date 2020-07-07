В школах Тверской области по нацпроекту откроют более 5 тыс. мест к 2023 году

ТАСС, 7 июля. Власти Тверской области до 2023 года создадут 5,6 тыс. новых учебных мест за счет открытия трех новых школ и ремонта 43 действующих. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тверской области создадут 5,6 тыс. новых учебных мест до 2023 года в рамках национального проекта "Образование". <...> В 2021 году запланировано открытие учреждения на 1 224 места в микрорайоне Радужный Твери. Еще одну школу на 1 224 места предполагается ввести к 2022 году в микрорайоне Южный, а в 2023 году - открыть новое учреждение в сельской местности", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, для увеличения количества мест в действующих школах до 2023 года будет проведен ремонт в 43 учебных заведениях региона. "Национальный проект "Образование" ставит две основные цели - обеспечение высокого качества и конкурентоспособности российского образования, а также воспитание детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для Тверской области реализация национального проекта является важной частью комплексной работы по созданию условий для получения качественного и доступного образования на территории региона, подготовке специалистов по профессиям, востребованным в Верхневолжье, и реализации молодежью своих талантов и способностей", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В 141 школе области до конца 2022 года отремонтируют спортзалы, оснастят инвентарем открытые площадки, в 120 учебных заведениях работы уже проводятся. "Среди других направлений нацпроекта "Образование" - создание базы для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей в школах в сельской местности и в малых городах. На это нацелена программа "Точка роста". В нее вошли 22 муниципальные школы и восемь центров коллективного пользования", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019-го до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.