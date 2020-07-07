В Самарской области планируют ввести в эксплуатацию пять очистных сооружений в 2020 году

ТАСС, 7 июля. Ввод в эксплуатация пяти очистных сооружений планируется в Самарской области в 2020 году, также будет разработана сметная документация по еще 10 объектам. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию пять очистных сооружений и разработать проектно-сметную документацию по 10 объектам в городах Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Кинель, Сызрань, Чапаевск, муниципальном районе Нефтегорский", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что работы будут вестись в рамках реализации региональных проектов "Оздоровление Волги", "Чистая вода", которые входят в нацпроект "Экология".

"Ввод очистных сооружений позволит снизить объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, на 14,6 тыс. куб. метров в год" - цитирует пресс-служба министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василия Мишина.

Кроме того, в рамках регионального проекта "Оздоровление Волги" планируется строительство и реконструкция 29 канализационных очистных сооружений и ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда.

По данным правительства региона, реализация проекта "Чистая вода" позволит повысить долю населения Самарской области, обеспеченную качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, с 84,2% до 89,6%, в том числе городского с 90% до 96%.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".