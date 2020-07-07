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Около 400 млн рублей направят на развитие промышленных парков на Ставрополье

Деньги направят на ремонтно-восстановительные работы в производственных корпусах и на развитие инфраструктуры

ПЯТИГОРСК, 7 июля. /ТАСС/. Ставропольский краевой индустриальный парк "Мастер" и технопарк "Монокристалл" получат по национальному проекту поддержки предпринимательства около 400 млн рублей. Средства направят на ремонтно-восстановительные работы в производственных корпусах, а также на развитие инфраструктуры, сообщило во вторник управление по информполитике правительства региона.

"Две большие промышленные площадки краевого центра - Ставропольский краевой индустриальный парк "Мастер" и технопарк "Монокристалл" - к ноябрю этого года получат субсидию в размере около 400 млн рублей. Средства привлечены Минпромом края из федеральной казны в рамках реализации регпроекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на развитие регионального индустриального парка "Мастер" выделено 250 млн рублей, еще 146 млн рублей составило финансирование технопарка "Монокристалл". Средства планируется направить на ремонтно-восстановительные работы в производственных корпусах, а также на развитие инфраструктуры.

"Кроме того, на развитие двух промышленных площадок дополнительно привлечены внебюджетные средства управляющих компаний СКИП "Мастер" и "Монокристалл" в общей сумме 326 миллионов рублей. Часть финансирования уже направлена на развитие внутренней инфраструктуры объектов", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

По данным управления, на сегодняшний день техническая готовность обеих площадок составляет более 70%. Основные ремонтные работы будут завершены до конца года.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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