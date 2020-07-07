Кировская область направит 200 млн рублей на докапитализацию микрофинансовой организации

КИРОВ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области направят дополнительно более 200 млн рублей на докапитализацию фонда поддержки малого и среднего предпринимательства по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщается во вторник на сайте правительства области.

"Минэкономразвития России приняло решение о распределении дополнительных бюджетных ассигнований в целях докапитализации микрофинансовых организаций регионов, которые реализуют проекты по расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам и предоставлению поручительства по банковским кредитам. Так, в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Кировская область дополнительно получила более 200 млн рублей. Эти средства распределены на субсидирование займов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (центр "Мой бизнес")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в июне ставки по основным заемным продуктам центра "Мой бизнес" были снижены: получить до 4 млн рублей на развитие бизнеса предприниматели могут по ставкам от 2,25 до 10% годовых. Также в этом году в линейке заемных продуктов центра "Мой бизнес" появились новые антикризисные продукты "Антикризис" и "Онлайн старт".

По программе "Антикризис" кировские предприниматели могут получить 500 тыс. рублей по ставке 2,25% годовых, средства можно направить на закупку сырья для изготовления средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, на закупку готовых средств защиты. Продукт "Онлайн старт" разработан для предпринимателей, которые адаптировали свой бизнес под ограничительные мероприятия, например, перешли на дистанционный способ торговли, такие предприниматели могут получить заем в размере 100 тыс. рублей по ставке 4,5% годовых на 12 месяцев.

Меры поддержки

28 мая депутаты Заксобрания рассмотрели антикризисный пакет законопроектов. Они поддержали введение налога на профессиональный доход и снижение в два раза стоимости патента для индивидуальных предпринимателей. Еще два законопроекта прошли первое чтение. Так, депутаты поддержали предложение ввести льготы по налогу на имущество организаций арендодателям, которые предоставляют свое имущество предпринимателям из пострадавших отраслей и при этом снизили стоимость аренды.

Еще один законопроект, который проходит процедуру доработки ко второму чтению, предусматривает снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (до 1% с доходов и до 5% по системе "доходы минус расходы") для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и для некоммерческих организаций. При этом есть ряд условий, при соблюдении которых будут применяться пониженные налоговые ставки: одно из них - сохранение 70% рабочих мест от среднесписочной численности сотрудников за 2019 год, второе - выплата зарплаты на одного работника в размере 1,5 МРОТ в налоговом периоде 2020 года. По мнению ряда депутатов, льготы нужно предусмотреть не только для представителей пострадавших отраслей, но и для всех предпринимателей.