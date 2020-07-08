Школьники и студенты на онлайн-турнире научат нейросеть определять COVID-19 по КТ-снимкам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и "Академия высоких технологий" запустили первый образовательный онлайн-турнир по использованию методов машинного обучения и компьютерного зрения для решения медицинских задач. На нем старшеклассники и студенты будут создавать нейронные сети для прогноза развития пандемии коронавируса и определения заболевания по КТ-снимкам, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Кружкового движения.

"Каждая задача для участников челленджа - это отдельный вызов, стоящий перед человечеством прямо сейчас. Для участия необходимы только базовые знания [языка программирования] Python, остальному мы научим в процессе. Но при желании освоить базу этого языка программирования можно за выходные. Поэтому присоединиться к COVID-Challenge может практически каждый, а наставники и эксперты помогут применить эти знания в работе с наиболее востребованными цифровыми инструментами: компьютерное зрение и нейронные сети, инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта", - сказал лидер бизнес-сообщества Кружкового движения НТИ, директор по развитию "Академии высоких технологий" Алексей Чертков, которого процитировали в пресс-службе.

Онлайн-турнир продлится до 25 июля в три этапа. Первый посвящен основам работы с нейронными сетями и технологиями искусственного интеллекта, на нем участники пройдут вводный онлайн-курс и создадут свой первый классификатор, который отличает кошек от собак. Этот этап поможет погрузиться в тему и в зачет не идет. На втором этапе школьники и студенты познакомятся с методами регрессионного анализа и машинного обучения для анализа больших данных, их цель - научить нейросеть прогнозировать развитие пандемии коронавируса и выход страны из нее.

"Для работы участники будут использовать реальные данные первых недель распространения заболевания и сопоставлять полученные нейросетью прогнозы с действительностью. На третьем этапе команды будут учить нейросеть по реальным снимкам компьютерной томограммы легких распознавать процессы поражения инфекцией в легких и выявлять зараженных пациентов", - сообщили в пресс-службе.

На этом этапе участники освоят обработку изображений с помощью инструментов компьютерного зрения. Победителями станут команды, чьи нейросети будут максимально точны.

Кружковое движение

"Академия высоких Технологий" - один из лидеров современного инженерного образования в России. Разработки и решения компании используются для обучения детей и подростков работе с передовыми технологиями в кванториумах и ведущих школах разных регионов страны. Является участником Кружкового движения НТИ и организатором профиля "Автономные транспортные системы" олимпиады НТИ.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.