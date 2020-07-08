В Якутии начались работы по созданию заповедника "Большое Токко"

ЯКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Работы по созданию природного заповедника "Большое Токко" начались в Нерюнгринском районе Якутии, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Начинается проектирование по созданию государственного природного заповедника "Большое Токко" в Нерюнгринском районе. На данный момент специалисты Минэкологии региона разрабатывают проект плана мероприятий, дорожную карту по созданию заповедника", - сказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что позже проект рассмотрит Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ВНИИ Экология).

Заповедник "Большое Токко" планируют создать на территории одноименного заказника в Нерюнгринском районе. Биологические исследования Станового хребта, где расположен заказник, начались еще в начале ХХ века и сразу вызвали интерес ученых, так как территория уникальна с точки зрения ландшафтного и биологического разнообразия. Здесь отмечаются ландшафты, характерные как для горно-таежных территорий Дальнего Востока с муссонным климатом, так и для континентальных таежных районов мерзлотной области.

На территории заказника встречаются 20 видов редких и охраняемых птиц, занесенных в Красную книгу Якутии. Среди них - серая цапля, черный аист, лебедь-кликун, таежный гуменник, пискулька, клоктун, беркут, орлан-белохвост, хохлатый осоед, скопа, сапсан, стерх, черный журавль и другие птицы.

Создание и развитие особо охраняемых природных территорий является одной из задач программы, входящей в федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология". За шесть лет в стране появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. Особое внимание уделяется развитию экотуризма: если в 2018 году российские заповедники и национальные парки посетили менее 3,6 млн человек, то в 2024 году число экотуристов должно возрасти почти до 7,9 млн.