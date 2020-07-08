Более 20 мастеров Бурятии приняли участие в первом в регионе акселераторе по промыслам

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Центр предпринимательства "Мой бизнес" и Агентство по развитию малых территорий "Цель 11" организовали для ремесленников Бурятии акселератор по развитию народно-художественного промысла. Обучение по продвижению своих изделий на рынке прошли 25 мастеров, занимающиеся изготовлением сувениров, бурятской национальной одежды и обуви, ювелирных и других изделий, сообщила в среду ТАСС координатор проекта в Бурятии Мария Ханхунова.

"Идея проведения акселератора "Путь ремесленника" родилась весной 2020 года, пришло понимание, что необходимо оживить данный сектор экономики региона. Для этого нужно актуализировать ремесла, придать им утилитарную направленность, вывести на новый, современный уровень. На протяжении шести недель, с мая по июль, 25 мастеров прошли обучение с 10 наставниками - дизайнерами, экспертами в области менеджмента, бизнес-планирования, социального предпринимательства. Это первый подобный масштабный проект для ремесленников, представителей народного художественного промысла в Бурятии", - сказала Ханхунова.

Для участия в акселераторе необходимо было пройти конкурс, из 60 заявок были отобраны 25, прошедшие конкурс мастера прошли онлайн-обучение, участвовали в вебинарах. "Это достаточно интенсивный обучающий курс, наши мастера выполняли практические задания, к концу курса защищали свои проекты, - отметила собеседница. - Практически все достигли своей цели, которые были поставлены в начале акселератора - это повышение профессиональных навыков, оптимизация производства, освоение приемов по продвижению продукции, по правильной организации рекламной кампании". Экспертами, которые обучали мастеров из Бурятии были в том числе создатели известной международной платформы Globein по продаже изделий ремесленников по всему миру.

Некоторые наставники приняли решение продолжить сопровождение ремесленников из Бурятии. Это, считают мастера, уникальная возможность для ремесленников, которые трудятся в том числе в селах. В рамках проекта запущена краудфандинговая платформа, на которой также организовано тестирование популярности изделий. В целом стоимость проекта оценивается в 1,2 млн рублей, из которых почти половина была профинансирована по линии Центра предпринимательства "Мой бизнес" в Бурятии, работающего с конца 2018 года по нацпроекту "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В работе с наставниками-дизайнерами главным вектором был поиск авторского стиля, в результате этой работы начала появляться новая линейка украшений "Традиции сквозь время". Также особое внимание уделили работе с упаковкой, теперь я понимаю насколько это важно", - написала в социальной сети Instagram по итогам акселератора "Путь ремесленника" одна из его участниц Наталья Балдаева, которая более 10 лет занимается ювелирным делом.

На поддержку и развитие бизнеса в России направлены мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.