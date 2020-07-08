Благоустройство набережной реки Пяку-Пур на Ямале начнется в 2021 году

ТАСС, 8 июля. Первый этап строительства набережной реки Пяку-Пур в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начнется в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Подобного объекта благоустройства в городе ранее не было, сообщил ТАСС в среду директор МКУ "Управление организации строительства" Губкинского Илья Миклин.

"Мы находимся на стадии проектирования - идет разработка плана благоустройства. Строительство по первому этапу "Благоустройства общественной территории "Набережная реки Пяку-Пур" начнется уже в 2021 году", - сообщил он.

Сейчас на месте будущей набережной - заросшая береговая линия, в летнее время жители города используют ее как стихийное место для купания. В департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО ТАСС пояснили, что, по плану, новая набережная станет зоной отдыха жителей всех возрастов и интересов. Концепция проекта - отдых в естественных природных условиях.

"Неоднократно на встречах главы города Губкинского с жителями поднимался вопрос необходимости облагородить "дикий", необустроенной песчаный берег реки Пяку-Пур. Благоустроив данную территорию, жители получат не только универсальное, современное и комфортное общественное пространство, но и инфраструктуру для культурно-досуговых мероприятий. Аналогичная территория в городе отсутствует, более того - в близлежащих микрорайонах отсутствуют благоустроенные общественные территории", - рассказали в департаменте.

Выбор сделали горожане

Жители города принимают активное участие в облагораживании набережной, которая в будущем станет для них комфортным местом отдыха. До разработки документации в Губкинском прошел сбор предложений, какое городское пространство больше остальных нуждается в реконструкции, рассказали в департаменте. По итогам опроса именно набережная реки Пяку-Пур набрала максимальное количество голосов.

"После разработки проектно-сметной документации, будут проведены общественные обсуждения проекта благоустройства. При строительстве объекта для контроля за ходом работ будут привлекаться активные жители города", - рассказали в ведомстве.

По плану, набережную реки разделят по различным видам отдыха и уровню шума. В начале прогулочной зоны устроят кафе, далее через арки с яркой иллюминацией можно будет пройти до детской игровой площадки, а после свернуть и пройтись вдоль береговой линии. Также на набережной появится место для занятий спортом, пояснили ТАСС в департаменте. К примеру, вдоль Пяку-Пура появится баскетбольное поле, зона для воркаута, зона с тренажерами под навесом и роллердром.

"Основа визуального стиля объекта - это северная архитектура, простая и лаконичная в своих формах со скатными крышами и фасадами, отделанными под дерево. В качестве основной цветовой гаммы выбрано сочетание белого и красного, которое является характерным для многих северных стран. Подчеркивает колорит искусственных построек и живой северной природы, а также нарядно выглядит как в короткий летний, так и долгий зимний период", - рассказали в департаменте.

Благоустройство набережной реки потребует 202 млн рублей, рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. При этом 80 млн рублей из этой суммы будет получено из федерального бюджета.

Лучшие практики

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО, проект благоустройства набережной в Губкинском стал претендентом на получение федеральной субсидии для реализации проектов благоустройства общественных территорий. Всего на конкурс заявились три ямальских проекта: помимо Губскинского свои проекты представили города Муравленко и Лабытнанги.

"Все три заявки прошли предварительный отбор и рассмотрены на региональной межведомственной комиссией по благоустройству. Все они интересные в отношении архитектурных и планировочных решений, был высокий уровень вовлечения граждан и общественности при обсуждении проектов", - цитируют в пресс-службе заместителя директора департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Елену Мальчевскую.

В пресс-службе добавили, что федеральная комиссия рассмотрит все три заявки в течение двух месяцев до 1 сентября. Призовой фонд в категории "Малые города с численностью от 20 000 до 50 000 человек включительно" составляет 80 миллионов рублей.

Планы на год

Кампания по благоустройству началась в муниципалитетах Ямала еще в начале июня. Всего в этом году планируется привести в порядок 84 общественные и 682 дворовые территории. Все объекты создаются в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщают в пресс-службе ямальского правительства. Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в этом году планируется благоустроить вдвое больше дворовых территорий, чем было в прошлом году. Также, по словам главы региона, в городах и поселках появятся новые зоны отдыха.

Прогулочная зона с велодорожками появится на набережной озера Лебяжьего в ямальской столице - городе Салехарде. Там оборудуют детскую игровую зону и лодочную станцию. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства, работы на этом объекте завершатся уже к осени. Кроме того, в этом году в Салехарде появится городской сквер на одной их центральных улиц города. Также в окружной столице обустроят одну из самых больших в городе детских площадок, оборудованную специально для детей с инвалидностью.

В пресс-службе добавили, что работы по благоустройству уже ведутся в Ноябрьске в сквере "Мать и дитя" и в сквере геологов - там обустраивают велодорожки, детскую площадку с безопасным прорезиненным покрытием, площадку для фитнеса, проведут озеленение и установят скульптуры. Кроме того, в городе появятся две современные многофункциональные детские площадки. Все работы планируют завершить до конца лета.

О городе и нацпроекте

Губкинский - небольшой город в ЯНАО, расположенный на реке Пяку-Пур, в 515 километрах от Салехарда. Город является основным центром нефтедобычи. Работа основной массы населения связана с нефтянной отраслью. Всего в Губкинском проживает порядка 30 тыс. человек.

С 2017 года на территории ЯНАО осуществляется реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". За три года в населенных пунктах Ямала было благоустроено более 840 дворовых и 180 общественных территорий.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.