Количество предприятий, повышающих производительность труда в Бурятии, возросло до 14

УЛАН-УДЭ, 9 июля. /ТАСС/. Количество предприятий - участников нацпроекта по повышению производительности труда в Бурятии возросло с девяти до 14. Об этом ТАСС сообщили в четверг в министерстве экономики республики.

Бурятия - первый регион Дальневосточного федерального округа, который присоединился к реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости населения", включившись в его реализацию в феврале 2019 года. Первыми участниками нацпроекта стали девять крупных предприятий- производителей, в том числе Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") и Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.

"Участниками национального проекта стали еще пять предприятий - компания "Аэротех", занимающаяся производством частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, АО "1019 военный ремонтный завод", свинокомплекс "Восточно-Сибирский", МУП "Водоканал" города Улан-Удэ и управляющая компания "ТЭС" в городе Северобайкальск, которая занимается распределением тепловой энергии", - сообщили в министерстве.

Персонал этих предприятий, как и первых девяти, пройдет обучение современным технологиям бережливого производства. Экспертную поддержку им окажут консультанты, на предприятиях будут созданы участки-образцы производственных потоков.

Участники первой волны мероприятий по нацпроекту уже провели такую работу. Так, на производстве компании "Экофуд" изменения коснулись процесса изготовления тортов. "После реорганизации рабочих мест, исключения излишних транспортировок и стандартизации повторяющихся операций удалось сократить время протекания процесса с 660 минут до 492 минут, повышение выработки в потоке с 0,28 кг/чел. час до 0,33 кг/чел. час, - отметили в Минэкономики Бурятии. - На предприятии "Дорстройсервис" по ремонту автомобильных дорог создан поток-образец на производстве инертных материалов, процесс сокращен с 35 минут до 19 минут, и также повышена выработка, производительность труда".

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина, задача - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ.