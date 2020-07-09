В Ульяновской области заработал центр компетенций в сфере производительности труда

УЛЬЯНОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда приступил к работе в Ульяновской области, сообщил руководитель Агентства технологического развития региона Вадим Павлов.

Структура займется координацией взаимодействия местных предприятий разных направлений деятельности с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда для реализации национальных проектов, повышением эффективности производственных систем. К этой деятельности планируется привлечь также вузы, обучающие организации, тренеров и лекторов.

"Региональный центр компетенций в сфере производительности труда уже создан и приступил к полноценной работе. Перед ним в этом году стоят цели вовлечь в национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" не менее шести предприятий, организовать обучение принципам и инструментам рациональной организации производства, а также способствовать повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта", - сказал собеседник агентства в беседе с корреспондентом ТАСС.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

"Региональный центр компетенций в сфере производительности труда - это центр знаний в области оптимизации производственных процессов. Сотрудники центра целенаправленно и активно будут повышать свои знания и делиться ими с работниками предприятий Ульяновской области", - сказал Павлов.