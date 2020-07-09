В детские поликлиники Вологодской области поступят новые аппараты для рентгена и УЗИ

ВОЛОГДА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют в этом году поставить восемь единиц дорогостоящего оборудования - аппараты для рентгена и УЗИ - в детские поликлиники области. На их оснащение и создание комфортных условий в детских медучреждениях выделено более 115 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", рассказала ТАСС в среду заместитель губернатора области Лариса Каманина.

"На 2020 год в рамках проекта "Развитие детского здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" запланировано финансирование в объеме 115,2 млн рублей, в том числе 88,7 млн рублей - из федерального бюджета, 26,5 млн рублей - из областного. На эти средства будет закуплено четыре современных рентген-аппарата и четыре аппарата УЗИ для детских поликлиник, а также созданы комфортные условия для детей", - рассказала Каманина.

По ее данным, финансирование сопоставимо с прошлогодним. В прошлом году на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений, на создание комфортных условий в них было направлено 117,5 млн рублей, в том числе 90,5 млн рублей - это средства федерального бюджета, остальной объем был выделен из областного. В проекте участвовало 21 детское медучреждение. Было приобретено 35 единиц медицинского оборудования, в том числе пять рентгенодиагностических комплексов нового поколения и восемь аппаратов УЗИ.

Как пояснили ТАСС в департаменте здравоохранения области, почти все закупаемое рентгеноборудование идет на замену устаревшему, причем перед их установкой требуется провести подготовительную работу - ремонт или даже реконструкцию помещений - в зависимости от исходного состояния. Аппараты УЗИ, в том числе и высокого экспертного класса, закупаются в зависимости от численности прикрепленного населения, объема оказываемой помощи, в том числе специализированной.

"Диагностика имеет на сегодня огромнейшее значение. Чем современнее оборудование, тем качественнее диагностика и последующее лечение. Задача - выявлять патологические изменения на ранних, доклинических, стадиях, что позволит улучшать здоровье подрастающего поколения и качество их жизни", - сказал собеседник агентства.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.