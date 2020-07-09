В Пермском крае высадили более 4 тыс. га леса по нацпроекту

ТАСС, 9 июля. Саженцы хвойных пород деревьев высадили в Пермском крае в рамках нацпроекта "Экология" на площади более 4 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Пермском крае в рамках нацпроекта "Экология" в этом году высадили 16,8 млн сеянцев хвойных пород на площади 4,4 тыс. га. Тем самым план по посадке леса выполнен на 98%, оставшийся объем работ, более 100 га, проведут в осенний период", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что работы велись силами региональных лесхозов и арендаторами лесными участков. В течение месяца лесничества проводили техническую приемку площадей и оценили качество работ как удовлетворительное. Больше всего нового леса было высажено на территории Лысьвенского, Чайковского, Очерского, Закамского, Кизеловского, Кунгурского лесничеств.

Пермский край относится к группе многолесных регионов, лесами покрыто более 70% территории края.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".