Путин в ближайшее время обсудит с правительством выполнение нацпроектов

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует в ближайшее время обсудить с кабинетом министров выполнение национальных проектов.

"Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать", - сказал глава государства на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое проходит в режиме видеоконференции.

Так Путин прокомментировал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова, касательно возможности увеличения финансирования национального проекта по поддержке предпринимателей. По словам главы региона, субъекты уже научились выстраивать технологические цепочки, ускоряющие рост приоритетных для них отраслей экономики. Однако потенциал роста упирается в объем средств, которые власти могут предоставить предпринимателям на льготных условиях. "Может быть рассмотреть возможность, тем более нам надо преодолевать экономические последствия COVID, существенно увеличить финансирование национального проекта, понимая при этом, что средства выделяемые, они предоставляются предпринимателям на возвратной основе, то есть мы их не теряем, они остаются у нас в обороте", - пояснил Осипов.

По его словам, в прошлом году около 500 млн рублей по линии Минэкономразвития было выделено, что оказало существенную помощь в создании рабочих мест и наращивании экономики, в этом году по национальному проекту поддержки предпринимательства предусмотрено выделение 56 млн рублей.