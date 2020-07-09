Более 20 тыс. сельских педагогов прошли повышение квалификации онлайн

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 20 тыс. сельских педагогов в России, работающих в созданных на базе сельских школ образовательных центрах "Точка роста", прошли повышение квалификации в онлайн-формате. Об этом в четверг порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Свыше 20 тыс. педагогов центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" прошли онлайн-курс "Гибкие компетенции проектной деятельности", - говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, в прошлом году по нацпроекту "Образование" в стране начали работу 2 049 центров "Точка роста", в этом году их число увеличится до 5 тыс., а к 2024 году такие площадки появятся в каждом регионе страны, всего их будет насчитываться свыше 16 тыс.

"Сейчас педагоги центров "Точка роста" проходят второй этап обучения по программе "Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности", а в августе их ждут очные сессии по хард-компетенциям, где участники смогут на практике повысить свои профессиональные навыки", - добавили в Минпросвещения.

Весной прошлого года аналогичный онлайн-курс прошли 9 606 учителей "Точек роста". Кроме того, на базе 21 детского технопарка "Кванториум" состоялись очные сессии для учителей. Фокус офлайновых образовательных программ был направлен на приобретение так называемых hard skills - навыков работы с высокотехнологичным оборудованием, которым оснащены "Точки роста". Это 3D-принтеры, квадрокоптеры, VR-шлемы, мощные вычислительные станции. Все направлено на то, чтобы повысить качество образования школьников вне зависимости от их места жительства.

В центрах "Точка роста" в первой половине дня школьники изучают предметы "Технология", "Информатика", "ОБЖ" на новом учебном оборудовании. После уроков дети могут посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также учиться играть в шахматы, вести медиапроекты. Ребят учат работать в команде, готовят к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слетах.