Кировская область дополнительно отремонтирует 44 км дорог по нацпроекту

КИРОВ, 9 тюля. /ТАСС/. Власти Кировской области, где работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идут с опережением графика, рассчитывают дополнительно отремонтировать в 2020 году 44 км дорог, сообщил в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Игорь Васильев.

"Всего в этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 137 км дорог в регионе, на что выделено 2,5 млрд рублей. Темпы дорожных работ хорошие. Поэтому наша область получит дополнительное финансирование. В результате мы отремонтируем еще 44 км дорог", - сказал Васильев.

Ранее в министерстве транспорта региона сообщили, что кировские дорожники выполнили значительную часть запланированных работ, поэтому в ближайшее время область получит 680 млн рублей на ремонт дорог. Еще более 2 млрд рублей регион рассчитывает получить до 2024 года на ремонт мостов.

По данным министерства транспорта Кировской области, дорожный фонд региона на 2020 год составляет 8,4 млрд рублей, из них 2,5 млн рублей направлено на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего в 2020 году планируется провести в нормативное состояние 232,7 км дорог, в том числе в рамках нацпроекта - 136,7 км автодорог, из них 82,2 км - региональной сети и 54,7 км местных дорог в Кировской городской агломерации. Запланирован также капитальный ремонт и ремонт 13 мостов. Продолжится строительство участка автомобильной дороги Опарино - Альмеж протяженностью 26,63 км.