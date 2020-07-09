Путин 13 июля проведет заседание президиума Совета по нацпроектам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 13 июля проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планирует", - сказал он в ответ на вопрос, планирует ли российский лидер провести заседание президиума 13 июля.

В четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Путин сообщил, что намерен в ближайшее время обсудить с членами кабмина вопросы реализации нацпроектов.

Совет при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития России. Президиум, в состав которого входят премьер-министр и ряд членов кабмина, работает для решения текущих вопросов деятельности совета.