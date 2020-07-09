Глава Башкирии попросил Путина поддержать проект создания научного центра в регионе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров попросил президента РФ Владимира Путина поддержать проект создания в республике научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Регион прорабатывает вопрос объединения науки и бизнеса для обеспечения роста экономики и привлечения инвестиций, сообщил Хабиров в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое проводит президент РФ.

"Мы постоянно ищем новые инструменты для развития экономики и привлечения финансов. Сейчас мы прорабатываем вопрос соединения бизнеса и науки, видим в этом одну из точек возможного роста. Мы уже создали Евразийский научный центр, объединили в нем наши ведущие вузы, научные институты и ключевые предприятия, заручились поддержкой крупных структур - "Интер РАО", "Ростех", "Газпром". И сейчас готовимся участвовать в федеральном конкурсе на НОЦ мирового уровня. И хотели вас, уважаемый Владимир Владимирович, [попросить] нас поддержать", - сказал Хабиров.

Регион не намерен снижать темпы и стремится улучшить свои позиции, также отметил глава Башкирии. "Я услышал вас, подумаем, поработаем", - ответил на просьбу Путин.

Башкирия претендует на создание НОЦ по разработке цифровых технологий и новых материалов в нефтегазовой отрасли в 2020 году. Предполагается, что он объединит нефтяной, авиационный, классический вузы республики с филиалом Академии наук России. Центр будет проводить прикладные исследования, по итогам которых предусмотрен выпуск продукта и создание инновационных предприятий.

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся итоги работы агентства. Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.