Единственную дорогу от Фирова до трасс М-10 и М-11 под Тверью отремонтируют в 2020 году

ТАСС, 9 июля. Единственную дорогу, которая связывает районный центр Фирово с населенными пунктами и выходит на федеральные трассы М-10 и М-11, отремонтируют в Тверской области в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти цели направлено более 162 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году по национальному проекту отремонтируют 22 км трассы Красномайский - Фирово. <...> Это единственная дорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов муниципального образования. Также она связывает Фирово и две федеральные трассы: М-10 и М-11", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В 2018-2019 годах, по данным пресс-службы, было отремонтировано 34 км этой автодороги, ее включение в перечень работ по нацпроекту позволит привести асфальтовое покрытие в порядок на всем протяжении. Фировский район находится в примерно в 200 км от Твери, граничит с Новгородской областью, в нем проживают суммарно около 11,9 тыс. человек, сказали ТАСС в пресс-службе.

По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Тверской области отремонтируют 153,6 км автодорог регионального значения. Непосредственно в Твери приведут в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети, что почти в два раза больше, чем в 2019 году. "Губернатор Игорь Руденя считает, что благодаря национальному проекту в регионе приводятся в порядок приоритетные объекты: дороги, обеспечивающие доступность социальной инфраструктуры, ведущие к инвестиционным и промышленным площадкам, а также туристические направления", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.