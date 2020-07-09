Около 39 тыс. многодетных семей Ставрополья получили финансовую поддержу с 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Около 39 тыс. семей из Ставропольского края получили ежемесячную финансовую помощь в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края". Программа реализуется с 2019 года и входит в нацпроект "Демография", сообщает управление по информационной политике краевого правительства.

"Для региона, где проживает более 39 тыс. многодетных семей, эта мера социальной поддержки более чем актуальна. В 2020 году размер ежемесячной денежной выплаты составил 9 843 рубля", - пояснили в управлении.

Помимо этого, многодетным семьям в крае предоставляют компенсационные выплаты на оплату услуг ЖКХ, лекарств для детей до 6 лет, компенсируют имущественный и земельный налог, часть родительской платы за присмотр и уход за ребенком (за третьим или последующим ребенком), посещающим детский сад. При этом финансовую помощь в связи с рождением третьего или последующего ребенка в регионе получают более 13 тыс. семей.

Кроме того, многодетные семьи Ставрополья могут рассчитывать на социальные контракты на развитие подсобного хозяйства и предпринимательской деятельности. "С 2014 в крае заключили свыше 680 социальных контрактов", - добавили в управлении.

Нацпроект "Демография" (2019-2024 годы) включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.