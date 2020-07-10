На Камчатке с сентября начнет работу мобильный технопарк

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Школьники шести небольших районов Камчатки в новом учебном году смогут пройти курсы по техническому или естественнонаучному направлению благодаря мобильному технопарку на базе "Кванториума-Камчатка", сообщила ТАСС руководитель проекта Анастасия Набатова.

Технопарк "Кванториум-Камчатка" работает на полуострове с 2018 года, и подавляющее большинство учащихся - дети и подростки из Петропавловска-Камчатского. Из-за высокой популярности было принято решение о создании мобильной версии технопарка.

"Передвижной комплекс будет оснащен современным оборудованием, которое установлено в стационарном кванториуме. Это 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, мощные компьютеры, графические планшеты и многое другое. В течение учебного года наши сотрудники будут заниматься с детьми в шести населенных пунктах Камчатки, причем как очно, так и в дистанционном формате. Кроме того, педагоги мобильного технопарка будут работать и со школьными учителями технологии, задействуя имеющееся в передвижной лаборатории оборудование. Мобильный кванториум создается в рамках нацпроекта "Образование" и начнет работу в сентябре", - сказала Набатова.

Она добавила, что обучение в мобильном технопарке предполагает специализацию по техническому или естественнонаучному направлению. Это геоинформатика, информационные технологии, промдизайн, робототехника, аэротехнологии, виртуальная и дополненная реальность и другие.

Кванториумы - это технопарки для детей от пяти до 18 лет. Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, призван вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность. В 2018 году Камчатка вошла в число субъектов России, которые в рамках нацпроекта "Образование" получили средства из федерального бюджета на создание детского технопарка "Кванториум". Ежегодно в нем обучаются около 800 детей и подростков.