Счетная палата: исполнение расходов бюджета на нацпроекты за полгода составило 35,1%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за первое полугодие 2020 года исполнены на 35,1%, что составляет 757,5 млрд рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,156 трлн рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты РФ, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 июля по 10 нацпроектам превысило 25%. Лидером, как и по итогам первых пяти месяцев, остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 55,1% к бюджетным ассигнованиям. За ним следуют "Наука" (47,6%), "Жилье и городская среда" (42,8%), "Культура" (35,6%), "Демография" (35,3%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (32,2%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (47,3%), "Образование" (28,4%), "Производительность труда и поддержка занятости" (по 28,3%) и "Безопасные и качественные дороги" (26,5%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Цифровая экономика" (10,5%), "Международная кооперация и экспорт" (14,8%) и "Экология" (21,8%).

В национальном проекте "Демография" самым исполняемым стал федеральный проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение 94%), в комплексном плане - проект "Коммуникации между центрами экономического роста" (41,8%), а самым неисполняемым - проект "Европа - Западный Китай" (1,4%). В национальном проекте "Здравоохранение" федпроект с самым высоким исполнением - "Развитие экспорта медицинских услуг "(проект уже исполнен на 100%), наименьшее исполнение отмечается по проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" (16,7%).

В нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наилучшее исполнение по федеральным проектам "Дорожная сеть" и "Автомобильные дороги Минобороны" (по 31,2%). В проекте "Цифровая экономика" в целом исполнение низкое, а наилучшие показатели у федпроекта "Информационная безопасность" (15,2%), в проекте "Образование" - у федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (90,8%), в нацпроекте "Жилье и городская среда" - у проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (исполнен полностью).

В национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" исполнение невысокое по всем федеральным проектам, наилучшее значение среди них - у проекта "Логистика международной торговли" (20,5%), в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" - у проекта "Популяризация предпринимательства" (71,7%), в нацпроекте "Экология" - у федерального проекта по сохранению лесов (62,7%).

В "Науке" наилучшие показатели у федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" (73,9%), в "Культуре" - у проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" (42,5%), и в проекте "Производительность труда и поддержка занятости" - у федпроекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (31,2%).