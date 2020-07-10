Вторую очередь полигона ТКО построят в Южно-Сахалинске к 2023 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Компания "Сахалинский промышленно-экологический комплекс" и Агентство по стратегическим проектам и государственно-частному партнерству в пятницу подписали концессионное соглашение, согласно которому в Южно-Сахалинске будет построена вторая очередь полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщается в релизе правительства Сахалинской области.

В области остро стоит проблема стихийных свалок мусора. На островах по состоянию на 1 января этого года были зарегистрированы 123 незаконные свалки, но уже через несколько месяцев их количество достигло около 2,5 тыс. К июлю удалось ликвидировать почти 2 тыс. незаконных мест скопления мусора, но их количество продолжает расти. На сегодняшний день на островах остается еще более 400 свалок.

"Вторую очередь полигона ТКО в Южно-Сахалинске построят в рамках государственно-частного партнерства", - говорится в распространенном сообщении.

По информации областных властей, предприятие за свой счет построит вторую очередь полигона. Инвестор планирует вложить 400 млн рублей. В этом году приступят к проектированию, а завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию должны в 2023 году. Вторая очередь полигона рассчитана на складирование мусора в брикетах. Прессовать их будут на мусороперерабатывающем комплексе "Известковый" первой очереди. Установкой специального оборудования на предприятии сейчас занимается управление по обращению с отходами Сахалинской области. Объект будет принимать отходы из Южно-Сахалинска и Анивского района на юге Сахалина, ежегодно - около 120 тыс. тонн в течение 17 лет, поскольку его общая вместимость - более 2 млн тонн отходов. В дальнейшем концессию планируют расширить и в других районах области. Среди первоочередных - Углегорский, Тымовский, Смирныховский. Такой же порядок применят и для строительства объектов по переработке строительных отходов.

Идея строительства на юге Сахалина первой очереди полигона ТКО в Сахалинской области обсуждалась еще с 2005 года. Окончательно объект решили создавать в 2009 году, но работа так и не началась. В итоге к строительству приступили только в 2013 году. По первоначальным обещаниям властей оно должно было завершиться в 2014 году. Сейчас первая очередь полигона, расположенного в районе карьера "Известковый" рядом с Южно-Сахалинском, практически готова к эксплуатации. Здесь отходы будут прессовать в брикеты. Это позволит снизить вредные выбросы на 95 процентов. Запуск первой очереди полигона запланирован по завершению строительства станции сортировки и брикетирования мусора. Действующую свалку в Южно-Сахалинске закроют.

Мероприятия, направленные на эффективное обращение с отходами производства и потребления, в Сахалинской области проходят по национальному проекту "Экология", инициированному в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).