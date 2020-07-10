{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вторую очередь полигона ТКО построят в Южно-Сахалинске к 2023 году

Инвестор планирует вложить в строительство 400 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Компания "Сахалинский промышленно-экологический комплекс" и Агентство по стратегическим проектам и государственно-частному партнерству в пятницу подписали концессионное соглашение, согласно которому в Южно-Сахалинске будет построена вторая очередь полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщается в релизе правительства Сахалинской области.

В области остро стоит проблема стихийных свалок мусора. На островах по состоянию на 1 января этого года были зарегистрированы 123 незаконные свалки, но уже через несколько месяцев их количество достигло около 2,5 тыс. К июлю удалось ликвидировать почти 2 тыс. незаконных мест скопления мусора, но их количество продолжает расти. На сегодняшний день на островах остается еще более 400 свалок.

"Вторую очередь полигона ТКО в Южно-Сахалинске построят в рамках государственно-частного партнерства", - говорится в распространенном сообщении.

По информации областных властей, предприятие за свой счет построит вторую очередь полигона. Инвестор планирует вложить 400 млн рублей. В этом году приступят к проектированию, а завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию должны в 2023 году. Вторая очередь полигона рассчитана на складирование мусора в брикетах. Прессовать их будут на мусороперерабатывающем комплексе "Известковый" первой очереди. Установкой специального оборудования на предприятии сейчас занимается управление по обращению с отходами Сахалинской области. Объект будет принимать отходы из Южно-Сахалинска и Анивского района на юге Сахалина, ежегодно - около 120 тыс. тонн в течение 17 лет, поскольку его общая вместимость - более 2 млн тонн отходов. В дальнейшем концессию планируют расширить и в других районах области. Среди первоочередных - Углегорский, Тымовский, Смирныховский. Такой же порядок применят и для строительства объектов по переработке строительных отходов.

Идея строительства на юге Сахалина первой очереди полигона ТКО в Сахалинской области обсуждалась еще с 2005 года. Окончательно объект решили создавать в 2009 году, но работа так и не началась. В итоге к строительству приступили только в 2013 году. По первоначальным обещаниям властей оно должно было завершиться в 2014 году. Сейчас первая очередь полигона, расположенного в районе карьера "Известковый" рядом с Южно-Сахалинском, практически готова к эксплуатации. Здесь отходы будут прессовать в брикеты. Это позволит снизить вредные выбросы на 95 процентов. Запуск первой очереди полигона запланирован по завершению строительства станции сортировки и брикетирования мусора. Действующую свалку в Южно-Сахалинске закроют.

Мероприятия, направленные на эффективное обращение с отходами производства и потребления, в Сахалинской области проходят по национальному проекту "Экология", инициированному в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
Под Волгоградом начали строить 30 водопропускных сооружений для обводнения поймы Волги
До конца года планируется построить шесть водопропускных сооружений, оставшиеся 24 водовыпуска будут готовы к 2022 году
Читать полностью