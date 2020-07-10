Комитет Госдумы: бюджет нацпроекта "Здравоохранение" могут пересмотреть в ноябре

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бюджет национального проекта "Здравоохранение" может быть скорректирован из-за изменения целевых показателей, связанных с эпидемией коронавируса в России, а также добавления нового федерального проекта. Корректировки могут внести уже в ноябре, сообщил в опубликованном в пятницу интервью порталу стопкоронавирус.рф председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"После корректировки паспортов национальных проектов будут внесены изменения в закон о бюджете, возможно, в ноябре", - сказал он.

Как ожидается, 13 июля состоится заседание президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" разрабатывается новый федеральный проект - по борьбе с инфекционными заболеваниями. Также будут внесены изменения в целевые показатели других федеральных проектов.

На данный момент в национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов, еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". В рамках реализации национальных проектов планируется снизить показатели смертности россиян в трудоспособном возрасте, что позволит к 2024 году увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет.