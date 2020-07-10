Ярославская область получила 18 реанимобилей

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Ярославской области получили по нацпроекту "Здравоохранение" 18 автомобилей скорой медицинской помощи класса "С" - реанимобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"18 реанимобилей переданы медикам Ярославской области по нацпроекту "Здравоохранение". Техника закуплена на федеральные средства более 75 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Автопарк станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф пополнили 17 автомобилей. Еще один реанимобиль передан ярославскому областному перинатальному центру. Всего в региональной службе скорой помощи работает более 270 машин с бортовым навигационным оборудованием.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В 2019-2024 годах на его реализацию планируется потратить более 1,7 трлн рублей.