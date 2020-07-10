Благоустройство Парка Победы и сквера Горького в Чебоксарах завершится к сентябрю

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июля. /ТАСС/. Благоустройство территорий Парка Победы и сквера имени Максима Горького в Чебоксарах завершится к началу сентября. Общественные пространства благоустраивают в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам в пятницу глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

"Проект сквера был разработан заранее, прошел все этапы корректировки, теперь территория существенно преобразится. На втором объекте также идет работа, планируем сдать их к сентябрю", - пояснил Ладыков.

Он отметил, что территории для благоустройства были выбраны жителями города на портале "Открытый город" методом голосования. Помимо сквера и парка, в городе также предстоит благоустроить площадку у дома культуры "Салют", Московскую набережную и Дубовую рощу.

"Площадку у ДК и Дубовую роду начнут благоустраивать в этом году и планируют завершить все работы к Дню города в 2021 году", - добавил Ладыков.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов и рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).