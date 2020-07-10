Почти 300 проектов допущены к участию в конкурсе благоустройства малых городов России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Техническая комиссия допустила 298 из 301 проекта благоустройства к участию в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ в пятницу.

"Техническая экспертиза не одобрила всего три заявки из 301, а это небывалые результаты - участники очень серьезно подошли к проектам. Экспертам предстоит действительно серьезная работа по определению лучших, наиболее проработанных, уникальных проектов", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя РФ Максима Егорова.

Конкурсные проекты поступили из 76 регионов страны. В ведомстве отметили, что победителей конкурса определит федеральная комиссия, в которую входит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, представители Минстроя, Минфина, Минкультуры и Совета Федерации.

"Статистика поступивших заявок не может не радовать - она красноречиво показывает, что программа востребована и что муниципалитеты воспринимают конкурс как реальный инструмент поддержки", - добавил Егоров.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях впервые состоялся в 2018 году. За три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. В 2020 году было решено увеличить призовой фонд вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".