В Шахтах Ростовской области до конца года построят новую школу на 100 мест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Начальная школа на 100 мест появится до конца года в городе Шахты в Ростовской области. Она возводится в рамках нацпроекта "Образование", сообщили в пятницу в управлении информационной политики регионального правительства.

"Подрядной организации необходимо нарастить темпы производства строительно-монтажных работ, а муниципалитету - взять этот процесс на постоянное сопровождение. О недопустимости срывов сроков на объектах высокой социальной значимости не раз говорил губернатор Ростовской области", - приводит управление информполитики слова заместителя губернатора региона Виктора Вовка, который посетил город вместе с группой губернаторского контроля.

Отмечается, что ввод школы в эксплуатацию позволит ликвидировать вторую смену в другой школе города, наполнение которой превышает норму на 37%.

В Шахтах группа губернаторского контроля также проверила ход строительства школы на 600 мест в жилом районе "Олимпийский" и работы на улице Шевченко, ставшей девятым объектом в городе, благоустроенном в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Там находятся больничный городок, медучилище и топливно-энергетический колледж. По данным управления информполитики, на реализацию нацпроекта в Шахтах предусмотрено более 131 млн рублей.

Инспекционная группа оценила также строительство модульных зданий больницы скорой медицинской помощи и благоустройство парка 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое ведется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" члены группы проверили также в Новошахтинске, где капитально ремонтируют улицу Молодогвардейцев - там проходят маршруты грузового и пассажирского транспорта, школьный маршрут, расположены школа, детский сад и поликлиника. На соседней улице Нахимова группа побывала на стройплощадке 36-квартирного жилого дома, который является объектом проблемного долевого строительства. Как отметили в управлении информполитики, на завершение работ из областного бюджета выделено 48,9 млн рублей, готовность составляет 77%.