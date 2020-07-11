Ульяновская область направит 140 млн рублей на поддержку занятости в 2021-2022 годы

УЛЬЯНОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области привлекут в региональный бюджет порядка 140 млн рублей федеральных средств для реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в течение 2021-2022 годов. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель Агентства технологического развития региона Вадим Павлов.

"В рамках национального проекта в региональный бюджет планируется привлечь около 140 млн рублей. Из них 52,2 млн рублей - в 2021 году и 33,7 млн рублей - в 2022 году", - сказал собеседник агентства.

"В 2019 году правительство Ульяновской области заключило соглашения, которые позволяют предприятиям региона уже в 2020 году получить доступ к большей части мероприятий национального проекта. Будут организованы обучающие семинары, сессии обмена опытом, выезды на предприятия с современной организацией производственной системы", - добавил он.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.