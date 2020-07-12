Вячеслав Фетисов усыновил жеребенка лошади Пржевальского из заповедника "Оренбургский"

ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Единственный в России Центр реинтродукции лошадей Пржевальского, расположенный в заповеднике "Оренбургский", присоединился к акции "Маршрут построен". В рамках нацпроекта "Экология" туристам презентовали экологическую тропу "Дыхание степи", где можно не только увидеть вольно пасущихся диких лошадей, но и усыновить жеребенка, сообщил ТАСС представитель заповедника.

"Первыми усыновителями родившихся в 2020 году жеребят диких лошадей стали заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов и губернатор Оренбургской области Денис Паслер", - сказала собеседница агентства.

Целью программы "Усынови жеребенка лошади Пржевальского", по словам представителя заповедника, является привлечение благотворительной помощи для улучшения условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных в Центре реинтродукции заповедника "Оренбургский". Усыновителем может стать как частное лицо, так и компания. Сделав взнос, размер которого зависит от выбранного уровня бонусной программы, усыновитель выбирает жеребенку имя и получает на питомца специальный паспорт. Усыновитель получит возможность посетить несколько раз за сезон заповедник, а также будет знать все о жизни своего подопечного из ежемесячных отчетов.

Экотропа "Дыхание степи" расположена на участке "Предуральская степь" заповедника "Оренбургский", который считается последним в России единым крупным естественным участком не распаханной типичной ковыльной степи. В 2015 году здесь стартовала программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в естественной природной среде обитания. С 2015 по 2017 год на территорию участка прибыли три группы животных из биорезерватов Франции и Венгрии, с 2018 года здесь начали рождаться первые жеребята. На июль 2020 года в Предуральской степи обитает 53 особи лошади Пржевальского.

Акция "Маршрут построен" в рамках нацпроекта "Экология" стартовала 6 июня в Приокско-террасном заповеднике в Московской области. Всего более 30 заповедников и национальных парков России подготовили программу посещения для туристов. Им предлагают посетить особо охраняемые природные территории страны и нырнуть в самое глубокое озеро в мире - Байкал, открыть "русскую Швейцарию" в нацпарке "Кенозерский", сфотографировать медведей в Кроноцком заповеднике, почувствовать себя настоящим полярником в нацпарке "Русская Арктика", увидеть равнинный водопад Кивач, подружиться с зубрами в Приокско-террасном заповеднике и многое другое.

Уникальность степи

Посетив заповедник, замглавы Минприроды Панова отметила, что последние три года наблюдается ежегодный рост количества посетителей российских особо охраняемых природных территорий на 15%. "Интерес к экотуризму растет год от года не случайно - в заповедниках и нацпарках сосредоточена природная сокровищница страны. Здесь, в степях Оренбуржья, есть не только уникальные объекты природы, которые каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни", - считает она.

Примером наивысшего патриотизма и любви к окружающему миру заповедник "Оренбургский" назвал Вячеслав Фетисов. "Заповедник "Оренбургский" - не только прекрасная площадка для развития экологического туризма, а также пример наивысшего патриотизма и любви к окружающему миру. Мы видим территорию, которую нужно сохранять ради будущих поколений", - считает Фетисов.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, получив паспорт на усыновленного жеребенка Скифа, поблагодарил экологов за работу, в результате которой заповедник вошел в список уникальных российских туристических мест наравне с озером Байкал, Шантарскими островами, Приэльбрусьем и другими центрами внутреннего туризма России.

О нацпроекте "Экология"

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Одним из направлений федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" в рамках национального проекта "Экология" является сохранение и восстановление редких, находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Лошадь Пржевальского - вид млекопитающих, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, Красный список международного союза охраны природы и в первое приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Последним местом обитания этих животных была западная Монголия. Существующее современное поголовье берет свое начало от небольшого количества животных, отловленных в Монголии в 1899-1903 годах.

По данным Международной племенной книги, в настоящий момент численность вида составляет более 1,5 тыс. голов.