Путин проведет заседание президиума Совета по нацпроектам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Путин сообщил, что намерен в ближайшее время обсудить с членами кабмина вопросы реализации нацпроектов.

Совет при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития России. Президиум, в состав которого входят премьер-министр и ряд членов кабмина, работает для решения текущих вопросов деятельности совета.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Каждому из направлений соответствует свой национальный проект. Текущая версия паспортов национальных проектов учитывает конкретные действия и сроки, вплоть до строительства или ремонта отдельного объекта. У каждого национального проекта есть также свой руководитель и куратор.

Общий бюджет проектов до 2024 года запланирован на уровне 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн рублей составят внебюджетные источники и 4,9 трлн рублей поступят из бюджетов субъектов РФ. Сейчас паспорта и параметры национальных проектов пересматриваются.