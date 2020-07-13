В Якутии начали премировать медработников первичного звена за выявление рака у пациентов

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Якутии премируют медработников из первичного звена при выявлении онкологических заболеваний у жителей на профилактических осмотрах и диспансеризации. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Важно формирование тотальной настороженности к онкологическим заболеваниям в первичном звене здравоохранения. С 2020 года происходит премирование работников первичного звена при выявлении злокачественного новообразования. За каждый случай выявления рака во время диспансерного и профилактического осмотров медицинское учреждение получит 2,8 тыс. рублей, из которых 500 рублей заплатит врачу", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, в регионе выявлено на данный момент 68 случаев онкологических заболеваний.

Для борьбы с онкологическими заболеваниями открываются центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). До 2024 года в Якутии намерены открыть 18 таких центров, 12 из них уже работают. Центры, помимо консультаций, диагностики, маршрутизации пациентов в онкологические диспансеры, могут проводить химиотерапию, назначать паллиативную медпомощь и реабилитацию. "Открытие ЦАОП нацелено на повышение доступности оказания жителям первичной специализированной онкологической помощи", - отметили в пресс-службе.

Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения Якутии после сердечно-сосудистых. Ежегодно у жителей республики регистрируют более 2 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. По данным на 1 января 2020 года, на онкологическом учете состоят около 13 тыс. жителей региона.

Развитие первичного звена здравоохранения в России входит в задачи нацпроекта, утвержденного для выполнения указа президента РФ Владимира Путина. Всего в его составе восемь федеральных проектов, а ключевые цели - улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, развитие инфраструктуры детских больниц.