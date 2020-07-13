Сахалинская область направит около 59 млн рублей на поддержку студенческих семей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в этом году направить из бюджета региона 58,5 млн рублей на меры социальной поддержки студенческих семей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства островного региона.

С рождением ребенка студенческие семьи получают единовременную и ежемесячную выплаты за счет областного бюджета. Для этого необходимо предоставить справку об обучении с 1 июня до окончания учебного года. Это одно из приоритетных направлений регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который реализуют по национальному проекту "Демография".

"В бюджете Сахалинской области на меры социальной поддержки студенческим семьям в 2020 году предусмотрено 58,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе правительства.

По информации областных властей, ежемесячная выплата предоставляется в размере прожиточного минимума на ребенка. Она изменяется каждый квартал и с июня составляет 16 629 рублей в месяц. Также в виде единовременной социальной помощи студентам, ставшим родителями, в этом году выплачивается 57 438 рублей. Воспользоваться поддержкой могут ставшие родителями студенты, которые проживают в Сахалинской области и обучаются на очном отделении государственных профессиональных образовательных организаций или вузов, расположенных в регионе.

Всего в Сахалинской области выплатами на детей намерены воспользоваться около 200 студенческих семей.

По решению президента РФ Владимира Путина в стране разработан комплекс мер для улучшения демографической ситуации. Одно из главных направлений - защита брака, семьи и традиционных ценностей. В поправках к Конституции семья и дети признаны приоритетом государственной политики. Обновленный основной закон закрепляет государственную поддержку семьи, заостряя особое внимание на воспитании детей.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55 процентов. Общий бюджет нацпроекта по стране до 2024 года составит 3,1 трлн рублей.