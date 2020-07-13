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Путин дал три месяца на корректировку нацпроектов

Президент также поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал скорректировать национальные проекты за три месяца.

"Прошу правительство при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты", - потребовал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он уточнил, что национальные проекты должны быть скорректированы с учетом указа президента РФ о целях национального развития до 2030 года, который будет подготовлен. "С учетом результатов голосования по конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал глава государства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
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