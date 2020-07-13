В Торгово-промышленной палате прокомментировали продление нацпроекта МСП до 2030 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Продление сроков достижения целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до 2030 года поможет отечественному бизнесу выстроить модели развития на этот период. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года.

"Очень хорошее предложение. Чем [дальше] горизонт планирования у государства, тем легче бизнесу ориентироваться, каким образом ему выстраивать свои экономические схемы: на что можно рассчитывать, чего не будет точно", - прокомментировал инициативу правительства Катырин.

По его словам, это также позволит предпринимателям понять, какая у бизнеса может быть рентабельность, на какие государственные преференции можно рассчитывать.

Национальный проект по поддержке МСП реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. В нынешней редакции он рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.