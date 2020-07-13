В Ленобласти разработают программу развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог Ленинградской области (ГКУ "Ленавтодор") определило подрядчика по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона до 2030 года и на 2035 год. Программа будет содержать комплекс мер для достижения целевых показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе, следует из информации на сайте госзакупок.

"Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области. <...> на 3, 5 и 10 лет, а также на 2035 год (год окончания действия схемы территориального планирования Ленинградской области). <...> ООО "А+С Транспроект" - победитель. Предложение участника - 43 020 000 рублей", - говорится в конкурсной документации.

"А+С Транспроект" предстоит выполнить и сдать расчеты заказчику до 1 декабря 2020 года. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры региона будет состоять из четырех частей: "Прогнозирование параметров функционирования транспортной системы Ленинградской области", "Планирование развития инфраструктуры всех видов транспорта", "Создание условий для обеспечения комплексного транспортного обслуживания населения Ленинградской области общественным транспортом" и "Достижение целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В части достижения целей нацпроекта в документ войдет план по снижению доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, и обеспечению безопасности дорожного движения.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года.

Выполнение нацпроекта в регионе

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Ленинградской области предусмотрен ремонт восьми участков региональных магистралей. Во Всеволожском районе это трасса Санкт-Петербург - Морье, Токсовское шоссе и подъезд к деревне Хиттолово. В Выборгском районе продолжится ремонт дороги Огоньки - Стрельцово - Толоконниково, в Тосненском: Кемполово - Выра - Тосно - Шапки, в Гатчинском: Гатчина - Ополье. В Волосовском районе ремонту подлежит участок трассы Жабино - Губаницы - Волосово.

С учетом переноса сроков ремонтных работ по ряду контрактов в 2020 году стоимостью 1,2 млрд рублей в области планируется отремонтировать 193,5 км автомобильных дорог вместо ранее запланированных 107,5 км на общую сумму 2,7 млрд рублей.