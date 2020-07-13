В Перми в 2022 году создадут центр поддержки одаренных детей "Сириус"

ТАСС, 13 июля. Центр выявления и поддержки одаренных детей "Сириус" создадут в Перми в 2022 году, его будут строить в рамках нацпроекта, сообщила ТАСС замминистра образования региона Наталья Зверева.

"В Перми начинается проектирование центра выявления и поддержки одаренных детей "Сириус". Мы планируем начало строительства центра на 2021 год, а ввод - в 2022 году", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что всего на создание центра предусмотрено порядка 337 млн рублей, большая часть средств будет выделена из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование". Центр будет рассчитан на 200 учащихся, в здании разместят административные помещения, пищеблок, актовый зал, информационно-библиотечный центр, центр оценки качества образования, коворкинг-центр, конференц-зал, спортивные залы, интернат. Кроме того, для занятий будут спроектированы учебные классы, зимний сад, лаборатория робототехники, лаборатория прототипирования с 3D-лабораторией. Помимо этого, проектом должно быть предусмотрено размещение студии дизайна, художественной, театральной и других студий, на прилегающей территории появится спортивная зона с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для стритбола и волейбола.

По данным правительства региона, работа Центра будет выстраиваться по трем направлениям: интеллект, творчество, социальное проектирование лидерства. Помимо этого, дети смогут заниматься искусством и спортом. Каждая смена, в зависимости от профиля, будет составлять от 7 до 21 дня.

Первый учебный центр "Сириус" создан в Сочи по инициативе Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта и естественнонаучных дисциплин, а также успехи в техническом творчестве.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на 2019-2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.