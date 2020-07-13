Центр цифровизации сельского хозяйства создали в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Крупный российский производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" создал инжиниринговый центр для реализации проектов в сфере цифровизации аграрно-промышленного комплекса и сельхозмашиностроения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ассоциации "Росспецмаш".

"Донской инжиниринговый центр "Ростсельмаш" (компания входит в ассоциацию "Росспецмаш") создан для реализации совместных проектов в сфере цифровизации АПК и сельхозмашиностроения, в первую очередь, цифрового проектирования сельхозмашин нового поколения, проведения расчетов их прочности и ресурса, имитационного моделирования и создания цифровых двойников перспективной техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что партнером при создании центра выступил Донской государственный технический университет (ДГТУ), который является участником Южного научно-образовательного центра (НОЦ). В 2018 году "Ростсельмаш" и ДГТУ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого университет пересмотрел образовательные программы по подготовке инженеров. Представители "Ростсельмаша" провели обучение специалистов ДГТУ работе с расчетным программным модулем. По заказу предприятия ученые разработали документацию на бортовой редуктор зерноуборочного комбайна и провели испытания его надежности, провели моделирование воздушных потоков от системы кондиционирования в кабине сельхозмашин.

"Ростсельмаш" готов совместно с ДГТУ к созданию экосистемы внедрения цифровых инноваций на базе Донского инжинирингового центра "Ростсельмаш". Мы активно прорабатываем целый ряд проектов и видим перспективы выхода на международный уровень результатов их реализации", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Ростсельмаша" Валерия Мальцева.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, основной миссией Южного НОЦ является создание пилотного центра цифрового АПК. "Южный НОЦ - это фактически "песочница" для развития инноваций и научных разработок мирового уровня в агропромышленном комплексе", - отметил Месхи. В планах ученых разработать самые передовые проекты в этой сфере и подготовить конкурентоспособную программу научно-образовательного центра.

О НОЦ

Южный НОЦ был создан в 2019 году, он будет специализироваться на цифровой трансформации агропромышленного и индустриального комплекса. Его участниками стали 14 университетов, восемь научных организаций и около 30 индустриальных партнеров Юга, Северного Кавказа и Центра России. Среди них - Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Южный научный центр РАН, Волгоградский технический университет, Костромской государственный университет, Орловский государственный университет им. Тургенева и Дагестанский государственный технический университет.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Комбайновый завод

ГК "Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на десяти производственных площадках в четырех странах, выпускающих технику. Основная производственная площадка находится в Ростове-на-Дону. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Компания поставляет сельхозтехнику в более чем 50 стран мира.