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Кудрин заявил, что модель финансирования национальных проектов сохранится после 2024 года

Глава Счетной палаты отметил, что национальные цели, которые были объявлены, не всегда сопряжены с национальными проектами и это может быть скорректировано

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Модель финансирования национальных проектов сохранится и после 2024 года. Об этом сообщил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Напомню, что нацпроекты разделены на федеральные проекты, которые входят в госпрограммы и финансируются из госбюджета. Тем не менее, деньги планируются отдельно по национальным проектам. Я думаю, такая практика сохранится и после 2024 года", - сказал Алексей Кудрин.

По его словам, национальные цели, которые были объявлены, не всегда сопряжены с национальными проектами и это может быть скорректировано. "Национальные цели не всегда имеют план своего достижения. Национальные проекты зачастую посвящены другим задачам, зачастую важным и нужным. Президент поручил привести в соответствие цели и нацпроекты. Такая работа будет проведена. Тогда национальные проекты будут скорректированы. Увидим, когда представим мы отчет", - сказал глава Счетной палаты.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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