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Кондратьев: Кубань рассчитывает на улучшение курортной инфраструктуры за счет нацпроекта

На данный момент благоустройство курортных территорий в Краснодарском крае ведется за счет средств курортного сбора

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что создание в России отдельного национального проекта в сфере туризма, будет способствовать улучшению качества курортной инфраструктуры в регионе, заявил ТАСС глава региона Вениамин Кондратьев.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в понедельник предложил включить туризм в перечень нацпроектов. По его словам, это позволит сделать акцент на координацию усилий различных других программ, чтобы и инфраструктура, и возможности для бизнеса были сконцентрированы в тех местах, куда может массово поехать турист.

"Краснодарский край, безусловно, обеими руками за создание такого отдельного национального проекта. Прежде всего, рассчитываем на поддержку в развитии обеспечивающей инфраструктуры, в том числе коммунальной, дорожной, которую ни один субъект, а тем более, бизнес, в одиночку сразу не потянут. Это будет комплексное развитие курортных территорий", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что Краснодарский край готовит соответствующие предложения от региона в Ростуризм. По словам главы региона, Кубань, где в пик курортного сезона заполняемость средств размещения отдыхающих достигает 90%, а в остальное время - только около 30%, намерена сделать акцент на развитие круглогодичного отдыха. Кондратьев пояснил, что предложения будут касаться продвижения продуктов культурно-познавательного, событийного, делового туризма, экотуризма.

"Помимо создания привычных санаториев, гостиниц, сделать акцент на яхтенном туризме - на это сегодня есть запрос у наших туристов. Сеть марин может объединить все Черноморское побережье - такой пункт мы также предлагаем включить в национальный проект. Это еще один пример взаимодействия Краснодарского края и Крыма. Побережье у нас одно, и в его развитии не может быть конкуренции", - резюмировал губернатор Краснодарского края.

На данный момент благоустройство курортных территорий в Краснодарском крае ведется за счет средств курортного сбора. В 2019 году в основном туристическом регионе страны, Краснодарском крае, было собрано 112,94 млн рублей курортного сбора, он взимается в регионе с середины 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки. Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

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Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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