В Забайкалье по нацпроекту поступили 15 передвижных ФАПов на базе автобусов ПАЗ

ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. В Забайкальский край поступили 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на базе автобусов ПАЗ по национальному проекту "Здравоохранение", сообщила журналистам пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Согласно целям национального проекта "Здравоохранение", медицинская помощь должна быть доступна всем жителям, несмотря на отдаленность территории. У нас особенный, протяженный край с низкой плотностью населения, и приобретение такой техники - безусловное, значимое подспорье медикам, работающим на селе", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Осипова.

Передвижные комплексы направят в центральные районные больницы для организации медицинской помощи в селах с численностью до 100 человек, где нет стационарного медпункта. Стоимость одного комплекса - 6,7 млн рублей. "Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, в частности электрокардиографом, комплектом суточного мониторирования, портативным дефибриллятором, расходными медицинскими материалами и другим", - подчеркнули в краевом Минздраве.

Всего по нацпроекту "Здравоохранение" для Забайкалья до 2021 года выделено более 3 млрд рублей. Средства направляются на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинскими кадрами. В ближайшее время в регион поступит 12 передвижных медицинских комплексов для флюорографии. До конца года регион примет пять комплексов для маммографии и еще один передвижной ФАП.

В национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов, еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". В рамках реализации планируется снизить показатели смертности россиян в трудоспособном возрасте, что позволит к 2024 году увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет.