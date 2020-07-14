На установку контейнеров для ТКО в частном секторе Приморья направят 92 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Приморский экологический оператор в 2020 году направит на установку контейнеров для сбора мусора в частном секторе региона более 90 млн рублей. Всего предстоит установить около 8,5 тыс. контейнеров на тех территориях, где ранее их никогда не было, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Лазарев.

"Установкой контейнерных площадок занимаются муниципалитеты, в этом году в крае будет установлено около 2 тыс. штук. Контейнеры мы будем устанавливать самостоятельно, предстоит установить порядка 8,5 тыс. штук на эти 2 тыс. площадок. Площадки и контейнеры появятся в частном секторе, там, где их практически никогда не было. Первые площадки и первые установленные баки уже есть, работа продлится до ноября, и где-то в декабре мы будем подводить итог, сколько мы реализовали. 92 млн рублей потратит только региональный оператор на контейнеры", - сообщил собеседник.

Кроме того, в крупных городах Приморского края планируется установить около 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который будет постепенно внедрен в крае в рамках нацпроекта "Экология". Всего по данным правительства Приморья программа обустройства контейнерных площадок рассчитана на три года. За это время в муниципалитетах появится необходимое количество площадок, оборудованных по единому современному стандарту. Там, где технически невозможно установить площадку, предусмотрят пакетированный сбор.

По словам Лазарева, за последние несколько месяцев, когда действуют ограничительные меры из-за коронавируса, объем твердых коммунальных отходов, которые поступают на полигоны, остался почти неизменным, но сместилась точка их формирования, кроме того, почти на 50% вырос показатель объема отходов на человека. "Люди стали больше готовить дома, больше генерировать отходов дома", - отметил собеседник.

Проблема медицинских масок

Лазарев рассказал о проблеме, связанной с утилизацией медицинских масок, которые нужно носить в местах большого скопления людей. Такие маски относятся к отходам класса "Б", которые нужно упаковывать в отдельный пакет и передавать на утилизацию специальным организациям. Однако люди выбрасывают их в мусор, это делает невозможным их сортировку из общей массы ТКО.

"Мы идентифицируем на сегодняшний день, что на сортировочном комплексе у нас начал появляться такой вид отхода, как маска. Выборкой брошенных масок, которые потенциально могут быть источником заражения для сортировщиков, мы не занимаемся. Мы неоднократно рекомендовали лечебно-профилактическим учреждениям выделять этот отход в отдельный пакет и передавать специализированным организациям, которые занимаются утилизацией медицинских отходов класса "Б" и добились определенных успехов - они стали это выделять в отдельный пакет и передавать специализированным организациям, но добиться этого от населения практически невозможно", - сообщил Лазарев.

Он уточнил, что работники, чтобы защитить здоровье, носят маски и прорезиненные перчатки однодневного использования, регулярно обрабатывают руки санитайзерами. Кроме того, недавно по инициативе работодателя все сотрудники предприятия сдали тесты на коронавирус.

Реформа обращения с ТКО

Основные показатели реформы отрасли обращения с отходами определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Нацпроект утвержден для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.

На внеочередном заседании Законодательного собрания Приморья в среду заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко напомнила, что недавно в поселке Ярославский начал работать первый мусоросотировочный комплекс. Сейчас, по ее словам, в регионе всего сортируется около 10% отходов.

Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это 1 января 2020 года. В соответствии с новой системой в крае начал работать Приморский экологический оператор, который теперь действует на всей его территории.