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Матыцин не исключил разработку отдельного нацпроекта по спорту

Глава Минспорта добавил, что у ведомства много обязательств перед людьми в рамках уже принятых программ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин заявил о возможной разработке национального проекта "Физическая культура и спорт" в перспективе. Об этом он сообщил в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Возможно, через какое-то время мы выйдем с предложением о том, чтобы был национальный проект "Физическая культура и спорт", но сейчас такое время, когда, мне кажется, очень важно жить в текущих реалиях", - сказал министр.

Он добавил, что у Минспорта много обязательств перед людьми в рамках уже принятых программ, федерального проекта. "Если мы их выполним, сможем собой гордиться", - отметил министр.

На данный момент спорт представлен в федеральном проекте "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография ". Ранее выделить в отдельный национальный проект вопрос развития физкультуры и спорта предлагала бывший вице-премьер Ольга Голодец.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияМатыцин, Олег Васильевич
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