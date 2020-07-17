Матыцин не исключил разработку отдельного нацпроекта по спорту

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин заявил о возможной разработке национального проекта "Физическая культура и спорт" в перспективе. Об этом он сообщил в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Возможно, через какое-то время мы выйдем с предложением о том, чтобы был национальный проект "Физическая культура и спорт", но сейчас такое время, когда, мне кажется, очень важно жить в текущих реалиях", - сказал министр.

Он добавил, что у Минспорта много обязательств перед людьми в рамках уже принятых программ, федерального проекта. "Если мы их выполним, сможем собой гордиться", - отметил министр.

На данный момент спорт представлен в федеральном проекте "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография ". Ранее выделить в отдельный национальный проект вопрос развития физкультуры и спорта предлагала бывший вице-премьер Ольга Голодец.