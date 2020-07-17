В Башкирии в три раза увеличили финансирование на развитие общественных пространств

УФА, 17 июля. /ТАСС/. Финансирование развития общественных территорий городов Башкирии увеличили более чем в три раза, на эти цели ежегодно выделяется 1 млрд рублей. Ранее на это направлялось 300 млн рублей, сообщила в пятницу ТАСС советник главы республики по развитию общественных пространств и городской среды Ольга Сарапулова.

"Каждый год 1 млрд рублей идет только на малые города, это 20 городов. Программа "Комфортная городская среда" в республике реализуется с 2017 года, но раньше на города выделялось 300 млн рублей, включая Уфу. При поддержке главы республики Радия Хабирова мы пересмотрели распределение бюджетов", - сообщила Сарапулова.

Еще 1,5 млрд рублей ежегодно выделяется на Уфу. На эти деньги в городах каждый год реализуются проекты по созданию комфортной среды, которые выбираются исходя из потребностей горожан. "Например, в Баймаке это проект "Золотое кольцо Баймака" - обустройство тротуара по нескольким улицам, его освещение, бордюры, чтобы можно было гулять или просто дойти до нужной точки. Потом для города будут другие проекты, но пока для жителей такой приоритет", - добавила собеседница агентства.

В Башкирии разработали стратегию развития городской среды до 2024 года. Также ежегодно малые города республики участвуют в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды, за два года победили восемь заявок региона. Итогом реализации этих проектов должно стать повышение индекса городской среды, отметила Сарапулова.

Рост качества городской среды в России - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда". Для оценки этого параметра правительство в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 36 параметров, в том числе благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.