Ульяновскую районную детскую поликлинику модернизировали по нацпроекту "Здравоохранение"

ТАСС, 17 июля. Власти Ульяновской области модернизировали детскую консультацию в Барышском районе, обслуживающую 6 тыс. детей, по нацпроекту "Здравоохранение", сообщили в пятницу в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС".

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Барышской районной больнице Ульяновской области проведен капитальный ремонт детской консультации. Консультация обслуживает шесть тысяч детей. В учреждении были заменены инженерные сети, окна и двери, обновлена входная группа, мебель, а также создана крытая колясочная, кол-центр, открытая регистратура, игровая зона и картохранилище", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что теперь благодаря нацпроекту больница стала соответствовать современным стандартам оказания медпомощи детям. "Теперь маленькие и юные пациенты смогут обслуживаться в комфортных условиях", - подчеркнули в пресс-службе.

На развитие материально-технической базы детских поликлиник в регионе планируют направить более 186 млн рублей в 2020 году. "В этом году продолжатся работы в поликлинических отделениях Сурской, Сенгилеевской районных больниц, консультативно-диагностическом центре областной детской клинической больницы, детских поликлиниках №3 и №4 г. Ульяновска. Заложены финансовые средства на реализацию организационно-планировочных решений в детских поликлинических отделениях Новоульяновской горбольницы, Инзенской, Новоспасской, Радищевской больниц. Также в 2020 году начнется капитальный ремонт в детской поликлинике №5 на площади Горького, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство детского инфекционного корпуса областной детской клинической больницы", - рассказали в некоммерческой организации.

В пресс-службе добавили, что на сегодня к новым стандартам приведены практически все поликлиники детской городской клинической больницы Ульяновска и городской клинической больницы №1, отремонтированы детские консультации в Николаевской, Радищевской, Тереньгульской, Инзенской, Майнской, Карсунской, Барышской районных больницах. "Во все эти учреждения закуплено современное медицинское оборудование", - пояснили здесь.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В 2019-2024 годах на его реализацию планируется потратить более 1,7 трлн рублей.