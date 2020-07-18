Школу на 500 мест построят в ставропольском поселке Капельница к 2022 году

ПЯТИГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Современную школу, в которой смогут учиться 500 детей, построят по национальному проекту "Образование" к 2022 году в поселке Капельница Ставропольского края. Она решит проблему с обучением в две смены, а также позволит заниматься старшеклассникам, не покидая населенного пункта, сообщил ТАСС глава города-курорта Железноводска (к которому относится поселок) Евгений Моисеев.

"Современная общеобразовательная школа будет размещаться в поселке Капельница, и будет рассчитана на 500 детей с 1 по 11 класс, которые будут учиться только в первую смену. В здании школы будут оборудованы спортивный и актовые залы, медицинский пункт и пищеблок. Строительство будет осуществляться в 2021-2022 годах по национальному проекту "Образование". На эти цели выделено более 600 млн рублей", - рассказал Моисеев.

По его словам, в настоящее время завершается проектирование нового учреждения образования.

Мэр также отметил, что потребность в общеобразовательной школе в поселке Капельница назрела давно, так как поселковая школа не отвечает современным стандартам. "В ней обучаются в две смены 200 ребят с 1 по 9 класс, а старшеклассники вынуждены посещать школы в других населенных пунктах нашего городского округа. Теперь эта проблема будет решена", - подчеркнул Моисеев.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.