Современные мастерские оборудуют в двух крупных коррекционных школах Вологодской области

ВОЛОГДА, 20 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Мастерские швейного, обувного, поварского дела, гончарные и другие, оснащенные современным оборудованием, будут созданы к сентябрю этого года в двух коррекционных школах Вологодской области в рамках нацпроекта "Образование". Это позволит воспитанникам школ - детям с ограниченными возможностями здоровья - выбрать профессию и получить профессиональные навыки, рассказала ТАСС заместитель губернатора области Лариса Каманина.

"В рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" мы продолжим создавать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья не только в части доступной инфраструктуры, но и для получения профессиональных навыков в обновленных кабинетах по предмету "Технология". Это будет способствовать успешной социализации детей. К 1 сентября 2020 года будет обновлено материально-техническое оснащение двух коррекционных школ - в городе Череповце и Грязовецком районе", - сказала замгубернатора.

По ее словам, в рамках проекта приобретается оборудование для обустройства швейных, поварских, обувных, гончарных мастерских, а также строительного и агропромышленного профиля. Также закупается оборудование для дополнительных образовательных программ - мастерская декоративно-прикладного искусства, экологическая студия, робототехника, фото и видео студия. Помимо, этого будет приобретено методическое оборудование для обучения специалистов - логопедов, психологов, дефектологов.

Как сообщила ТАСС начальник управления общего и дополнительного образования Департамента образования области Анна Микурова, проект реализуется в регионе второй года подряд. "Это особенные дети, когда они заканчивают школу, то, как правило, идут в техникумы, колледжи или сразу трудоустраиваются. Задача школы - помимо предоставления образования создать условия для профессионального самоопределения", - пояснила Микурова.

В частности в Грязовецкой школе-интернате для детей с ограниченными возможностями по слуху реализованы такие профили, как швейное дело, поварское, обувное, строительное, рабочий по обслуживания зданий - те будущие профессии, по которым устраиваются ребята по окончании этой школы. "Проект позволил приобрести новое оборудование, которое сегодня используют повара на кухне, в швейных, обувных мастерских. Это позволит подготовить детей к взрослой жизни. Например, в прошлом году мы приобретали для слепых детей "говорящие" крышки от кастрюль, издающие сигналы, закупали современные кухонные гарнитуры, посуду, плиты, мультиварки, духовые шкафы, хлебопечки - то, что дети увидят, придя на работу", - добавила руководитель управления.

На проект выделено в этом году по нацпроекту более 15 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Помимо этого, муниципалитеты и область взяли на себя обязательство создать инфраструктуру. Например, в Грязовецкой школе отремонтируют помещения под новые мастерские.

Начать с крупнейших

В Грязовецкой школе-интернате обучается 73 ребенка, в Череповецкой школе №38 - 239 воспитанников. Всего в области 14 школ, которые реализуют адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, без учета отдельных классов в обычных общеобразовательных школах. В первую очередь в проект "Современная школа" вошли наиболее крупные школы и те, где есть педагоги, которые смогут детей научить. До конца 2022 года в 11 из 14 коррекционных школ появятся такие мастерские - в нацпроект вошли все учреждения, где численность воспитанников превышает 60 человек.

"Помимо этого, приобретается учебно-лабораторное оборудование - лаборатории физики, химии, оборудование для дополнительного образования, робототехника, 3D принтеры и сканеры, чтобы дети чувствовали себя профессионально востребованными. Они становятся полноценными членами общества и получают возможности для дальнейшего развития наравне с остальными", - подытожила Микурова.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.