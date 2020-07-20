Высокоскоростной интернет появится в крупном муниципальном районе Камчатки осенью

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Жители Быстринского района Камчатки в октябре 2020 года получат доступ к высокоскоростному интернету, подрядчики выполнили уже около трети от объема запланированных работ по прокладке оптикоэлектронной линии связи, сообщается в понедельник на сайте краевого правительства.

"В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" с 2019 года компания "Ростелеком" проводит мероприятия по подключению социально значимых объектов к глобальной сети на территории Камчатского края. В этих целях началась прокладка волоконно-оптической линии связи до сёл Эссо и Анавгай Быстринского муниципального района", - приводятся в сообщении слова руководителя агентства по информатизации и связи Камчатского края Ингы Леонтьевой.

Уточняется, что работы по прокладке линии связи осложняются рельефными и климатическими особенностями территории - часть трассы проходит по болоту, где на небольшой глубине уже вечная мерзлота. Общая протяженность новой линии связи составит 130 км. Около 40 км оптоволоконных линий уже проложено, работы подрядчик планирует закончить в октябре.

Ранее в ПАО "Ростелеком" ТАСС сообщали, что до 1 октября к высокоскоростному интернету в Быстринском районе Камчатки подключат все социальные объекты: 18 образовательных учреждений, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, семь пожарных постов, 12 территориальных избирательных комиссий, девять органов власти и один объект Росгвардии

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет" - то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. По мнению главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и граждан страны, однако, в нескольких муниципальных районах Камчатки жители до сих пор пользуются услугами спутниковых каналов связи.

Национальный проект "Цифровая экономика" рассчитан на период с 2019 по 2024 года. Его основные задачи - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи и использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.